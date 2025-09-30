Поиск

В Приморье защита французского велосипедиста обжалует продление ему ареста

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Защита французского велопутешественника Софиана Сехили, арестованного в Приморском крае по делу о незаконном пересечении госграницы, обжалует решение суда продлить ему арест на месяц, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Алла Кушнир.

"Защита не согласна с продлением. Готовим жалобу на вынесенное во вторник постановление Уссурийского районного суда", - сказала она, напомнив, что ранее защита уже подала апелляцию на постановление Уссурийского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесенное в начале сентября. Адвокат просит изменить меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества. Пока апелляция не рассмотрена.

По словам Кушнир, Сехили в суде просил освободить его из-под ареста, сообщил, что может проживать в съемной квартире.

Уссурийский суд 30 сентября продлил французу арест до 3 ноября. В начале сентября этот же суд избрал Сехили меру пресечения в виде ареста на один месяц, до 4 октября.

Сехили обвиняется по ч. 1 ст. 322 УК (незаконное пересечение государственной границы). По информации Кушнир, у иностранца была электронная виза в момент инкриминируемого ему преступления, ограничений на въезд в Россию у него не было.

О задержании Сехили в Приморье ранее сообщали СМИ. Он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

