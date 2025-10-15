Поиск

Дело французского путешественника Сехили поступило в суд в Приморье

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении французского велопутешественника Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении госграницы РФ, поступило в суд, сообщили "Интерфаксу" в среду в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"Дело поступило в Пограничный районный суд, материалы переданы судье для решения вопроса о принятии к производству", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дознание по уголовному делу в отношении Сехили окончено, французский путешественник ознакомился с материалами уголовного дела. Он находится в СИЗО Уссурийска, где его посещали представители Общественной наблюдательной комиссии Приморского края, жалоб у Сехили не было.

Адвокат путешественника Алла Кушнир ранее на заседании суда заявляла, что ее подзащитному не может быть назначено наказание, связанное с лишением свободы.

"В случае осуждения Софиана в силу положения статьи 56 УК РФ ему не может быть назначено наказание в виде лишения свободы в силу отсутствия у него отягчающих обстоятельств", - сказала Кушнир.

Уссурийский районный суд 6 сентября избрал Сехили меру пресечения в виде ареста на месяц по делу о незаконном пересечении госграницы РФ. 30 сентября этот же суд продлил арест Сехили до 3 ноября. Адвокат обжаловала оба постановления.

Сехили обвиняется по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 200 тыс. рублей или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Адвокат утверждает, что в момент инкриминируемого ему преступления у иностранца была электронная виза, ограничений на въезд в РФ у него не было.

В начале сентября СМИ сообщали, что Сехили задержан в Приморском крае по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РФ. Он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

На сайте велопутешественника сообщается, что он проживает на юго-западе Франции. С 2010 года проехал более 200 тыс. км, посетив более 50 стран на пяти континентах.

Приморье Сехили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Массированная атака БПЛА отражена в нескольких районах Ростовской области

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Президент Сирии в среду отправится в Москву

Суд вынес приговор по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Что произошло за день: вторник, 14 октября

В суд направлено дело бывшего начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

Более 100 объектов недвижимости, принадлежащих экс-судье ВС Момотову, взысканы в доход РФ

В Астраханской области зафиксировали рост численности воблы после запрета на вылов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2458 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7365 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });