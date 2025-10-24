В Думу внесен проект закона о привлечении резервистов к защите важных объектов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен законопроект о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Соответствующая инициатива (№ 1050551-8) размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

В настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, на добровольной основе заключившими контракт о пребывании в резерве, установлено только в период мобилизации или в военное время.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон "Об обороне", которые позволят направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Также вносятся изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", определяющие новый вид сборов - специальные сборы и порядок их прохождения.

Кроме того, поправки предлагают распространить на резервистов в случае направления их на специальные сборы для защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения правп, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

Законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу, речи о мобилизации не идет, заявил ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

"Подготовленный в инициативном порядке министерством обороны Российской Федерации законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны. Тем более ни о какой мобилизации речь не идет", - сказал Цимлянский на брифинге.