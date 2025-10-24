Поиск

В Думу внесен проект закона о привлечении резервистов к защите важных объектов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен законопроект о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Соответствующая инициатива (№ 1050551-8) размещена в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

В настоящее время применение подразделений, укомплектованных резервистами, на добровольной основе заключившими контракт о пребывании в резерве, установлено только в период мобилизации или в военное время.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон "Об обороне", которые позволят направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Также вносятся изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", определяющие новый вид сборов - специальные сборы и порядок их прохождения.

Кроме того, поправки предлагают распространить на резервистов в случае направления их на специальные сборы для защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения правп, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

Законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу, речи о мобилизации не идет, заявил ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

"Подготовленный в инициативном порядке министерством обороны Российской Федерации законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны. Тем более ни о какой мобилизации речь не идет", - сказал Цимлянский на брифинге.

Владимир Цимлянский Генштаб ВС РФ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ в III квартале заработал 100 млрд рублей по МСФО

"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе

"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе
Военная операция на Украине

Свыше 20 жителей Белгородской области ранены в ходе атак со стороны ВСУ за день

Военная операция на Украине

В течение ночи над регионами РФ и Азовским морем сбиты 111 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Массированная атака БПЛА отражена ночью в десяти районах Ростовской области

Военная операция на Украине

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА на дом в Красногорске

Российские Су-30 совершили учебно-тренировочный полет над Калининградской областью

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Что произошло за день: четверг, 23 октября

Мединский подтвердил обмен телами погибших военнослужащих между РФ и Украиной

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7424 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });