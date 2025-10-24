Часть курского Рыльска осталась без света и тепла в результате атаки ВСУ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате ударов ВСУ по подстанции в Рыльске без электроснабжения и тепла остались жители одного из микрорайонов города и одного населенного пункта.

"Рано утром враг нанёс четыре удара по подстанции в Рыльске. Без света и тепла остался восточный микрорайон города и населённый пункт Октябрьское. В ближайшее время аварийные бригады восстановят всё, что разрушено противником", - написал губернатор в своем телеграм-канале в пятницу.