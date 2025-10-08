Возгорание травы произошло в Курчатове Курской области из-за дрона ВСУ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Из-за падения украинского дрона в Курчатове Курской области произошло возгорание травы, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"В результате падения украинского беспилотника в городе Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 кв. м", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

На место инцидента направлены оперативные службы, в настоящее время проводится работа по ликвидации возгорания, добавил губернатор.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет, отметил Хинштейн.