Семьи жертв взрыва на заводе в Копейске получат 10 млн руб. от предприятия

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Предприятие в Копейске Челябинской области, где накануне произошел взрыв и пожар, выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших сотрудников, сообщает губернатор области Алексей Текслер в своем телеграм-канале в пятницу.

"Предприятием приняты решения о выплатах семьям погибших и пострадавшим. Семьи погибших получат 10 миллионов рублей. Пострадавшие, в зависимости от тяжести, от миллиона до двух миллионов рублей", - написал губернатор.

В ночь на четверг на одном из предприятий Копейска произошел взрыв.

По последним данным, при взрыве погибли 12 человек.