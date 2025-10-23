Поиск

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до 12, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия", - написал Текслер в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее губернатор сообщал о 10 погибших в результате инцидента.

В ночь на четверг на одном из предприятий Копейска произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Челябинской области 24 октября объявлен траур в связи с гибелью людей в Копейске.

Алексей Текслер Копейск Челябинская область МЧС РФ
