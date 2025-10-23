Поиск

По факту взрыва на предприятии в Копейске возбуждено уголовное дело

Инцидент будут расследовать по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее гибель людей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Челябинской области по факту взрыва и гибели людей на предприятии в Копейске возбуждено уголовное дело, сообщил телеграм-канал СКР.

Взрыв будут расследовать по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст.217 УК).

По данным следствия, в вечернее время 22 октября 2025 года на территории этого промпредприятия в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок. В результате инцидента имеются погибшие и пострадавшие, точное количество устанавливается.

Следователи и следователи-криминалисты областного управления СК вместе с оперативными подразделениями проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места происшествия, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз.

Ночью губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что на тот момент было известно о девяти погибших. Еще пятеро пострадали. Данные о пропавших без вести уточнялись. Он добавил, что на предприятии ликвидировано открытое горение, спасатели проливали конструкции и затем должны были начать разбор завалов. Утром Текслер сообщил уже о десяти погибших и заверил, что атаки БПЛА на предприятия не было.

