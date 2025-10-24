Поиск

В Шебекинском округе в результате воздушных ударов ранен мужчина

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области житель села Графовка Шебекинского округа получил ранения в результате воздушных ударов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Графовка Шебекинского округа подверглось обстрелу. Ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. В селе повреждено административное здание на территории предприятия", - написал он.

Кроме того, утром еще два муниципалитета - Белгородский и Волоконовский районы - были атакованы БПЛА.

"Поселок Октябрьский Белгородского района трижды атакован беспилотниками. Повреждены служебный автобус, легковой автомобиль и коммерческий объект. В хуторе Угрим FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения - выбиты окна, посечены фасад и надворная постройка", - уточнил Гладков.

В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника разрушены два частных дома и повреждены кровля соседнего дома и надворные постройки. В селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль. В поселке Малиново вследствие атаки дрона поврежден легковой автомобиль

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородский район Белгородская область Волоконовский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ раскроет планы по дивидендам-2025 в феврале следующего года

Денежная база в России выросла с 10 по 17 октября на 64,6 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 10 по 17 октября на 64,6 млрд рублей

ВТБ в III квартале заработал 100 млрд рублей по МСФО

"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе

"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе
Военная операция на Украине

Свыше 20 жителей Белгородской области ранены в ходе атак со стороны ВСУ за день

Военная операция на Украине

В течение ночи над регионами РФ и Азовским морем сбиты 111 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Массированная атака БПЛА отражена ночью в десяти районах Ростовской области

Военная операция на Украине

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА на дом в Красногорске

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });