В Шебекинском округе в результате воздушных ударов ранен мужчина

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области житель села Графовка Шебекинского округа получил ранения в результате воздушных ударов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Графовка Шебекинского округа подверглось обстрелу. Ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. В селе повреждено административное здание на территории предприятия", - написал он.

Кроме того, утром еще два муниципалитета - Белгородский и Волоконовский районы - были атакованы БПЛА.

"Поселок Октябрьский Белгородского района трижды атакован беспилотниками. Повреждены служебный автобус, легковой автомобиль и коммерческий объект. В хуторе Угрим FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения - выбиты окна, посечены фасад и надворная постройка", - уточнил Гладков.

В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника разрушены два частных дома и повреждены кровля соседнего дома и надворные постройки. В селе Волчья Александровка от удара FPV-дрона в двух частных домах выбиты окна, повреждены забор и легковой автомобиль. В поселке Малиново вследствие атаки дрона поврежден легковой автомобиль