Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Один человек ранен в результате атаки БПЛА в поселке Малиновка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В посёлке Малиновка Белгородского района в результате атаки дрона тяжело ранен боец самообороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава региона сообщил о повреждениях от ударов беспилотников частного дома и 13 автомобилей в Белгороде.

В сообщении также говорится, что в Белгородском районе в результате атаки БПЛА в селе Стрелецкое поврежден фасад объекта торговли, в посёлке Майский - кровля частного дома, в посёлке Октябрьский остекление в одной квартире МКД и легковой автомобиль, в хуторе Церковный - "Газель".

Также, в городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса разрушена стена частного дома, в соседнем домовладении повреждены забор и ворота. В селах Первое Цепляево и Белянка после атак беспилотников один автомобиль уничтожен, другой поврежден. На участке автодороги Шебекино - Волоконовка вследствие детонации дрона поврежден легковой автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая вследствие атак беспилотников повреждены оборудование на территории сельхозпредприятия, два автомобиля и два частных домовладения. В селе Гора-Подол из-за детонации дронов повреждены два автомобиля.

Гладков добавил, что в Валуйском округе в результате атак дронов на участке автодороги Казинка - Леоновка поврежден легковой автомобиль, в селе Казинка посечен забор частного домовладения, а в Кукуевке выбиты окна частного дома. В результате обстрела в хуторе Леоновка повреждена линия электропередачи - в части хутора временно отсутствует электроснабжение.

В Борисовском районе в селе Берёзовка вследствие атак беспилотников повреждены ангары на территории коммерческого предприятия и легковой автомобиль.

В Волоконовском районе в результате атаки дрона повреждено помещение сельскохозяйственного предприятия.

Информация о последствиях уточняется, говорится в сообщении.