Поиск

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Один человек ранен в результате атаки БПЛА в поселке Малиновка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В посёлке Малиновка Белгородского района в результате атаки дрона тяжело ранен боец самообороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава региона сообщил о повреждениях от ударов беспилотников частного дома и 13 автомобилей в Белгороде.

В сообщении также говорится, что в Белгородском районе в результате атаки БПЛА в селе Стрелецкое поврежден фасад объекта торговли, в посёлке Майский - кровля частного дома, в посёлке Октябрьский остекление в одной квартире МКД и легковой автомобиль, в хуторе Церковный - "Газель".

Также, в городе Шебекино в результате прилёта боеприпаса разрушена стена частного дома, в соседнем домовладении повреждены забор и ворота. В селах Первое Цепляево и Белянка после атак беспилотников один автомобиль уничтожен, другой поврежден. На участке автодороги Шебекино - Волоконовка вследствие детонации дрона поврежден легковой автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая вследствие атак беспилотников повреждены оборудование на территории сельхозпредприятия, два автомобиля и два частных домовладения. В селе Гора-Подол из-за детонации дронов повреждены два автомобиля.

Гладков добавил, что в Валуйском округе в результате атак дронов на участке автодороги Казинка - Леоновка поврежден легковой автомобиль, в селе Казинка посечен забор частного домовладения, а в Кукуевке выбиты окна частного дома. В результате обстрела в хуторе Леоновка повреждена линия электропередачи - в части хутора временно отсутствует электроснабжение.

В Борисовском районе в селе Берёзовка вследствие атак беспилотников повреждены ангары на территории коммерческого предприятия и легковой автомобиль.

В Волоконовском районе в результате атаки дрона повреждено помещение сельскохозяйственного предприятия.

Информация о последствиях уточняется, говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские Су-30 совершили учебно-тренировочный полет над Калининградской областью

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Что произошло за день: четверг, 23 октября

Мединский подтвердил обмен телами погибших военнослужащих между РФ и Украиной

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары дальнобойным оружием вглубь РФ

Минфин предложил утвердить электронные документы для подтверждения легальности алкоголя

Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии

Военная операция на Украине

Двенадцать человек ранены при атаке БПЛА на Белгород и пригород

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7418 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });