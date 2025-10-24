В Красногорске начали восстановление дома после удара БПЛА

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Красногорске начали восстанавливать дом, в который попал БПЛА, сообщила администрация городского округа.

"В жилом доме на бульваре Космонавтов началось восстановление после падения беспилотника. Специалисты-промальпинисты приступили к работам на высоте. Их задача - аккуратный демонтаж поврежденных элементов фасада и конструкций в пострадавших квартирах", - говорится в сообщении.

Демонтаж необходим, чтобы обеспечить безопасность жильцов и создать условия для последующего полноценного ремонта, объяснили чиновники.

Ранним утром БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в Красногорске. Как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы ребенок и трое взрослых. Позже главный врач Красногорской больницы Бутай Бутаев уточнил, что один пострадавший в результате атаки БПЛА в Красногорске находится в реанимации.