В Госдуме изучат идею ввести стандарты энергоэффективности для жилья

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Комитет по энергетике Госдумы изучит возможность введения в России обязательных стандартов энергоэффективности для жилых домов, сообщил его председатель Николай Шульгинов журналистам в Иркутске.

Это решение комитет принял на выездном заседании в Иркутской области, где растет нагрузка на энергосистему, в том числе из-за массового строительства индивидуальных жилых домов (ИЖС) с низкими показателями энергосбережения.

"Существующие на сегодня в строительстве добровольные стандарты (энергоэффективности - ИФ) не решают проблемы (...) Нужно заниматься по всем направлениям, в том числе думать о том, что строительство домов, особенно ИЖС, должно быть на базе стандартов энергоэффективности. Пока сейчас стандарты эти добровольные. Пока их никто не трогает. Но я думаю, что это нужно развивать", - сказал Шульгинов.

Он отметил прямую связь между качеством строительства и перегрузками в электросетях, а также его "вклад" в дефицит электроэнергии, сформировавшийся на юге региона.

"Дома с тонкими стенами - 15 см вместо рекомендуемых 60 см - практически не держат тепло. Жители активнее используют электроотопление. Большая нагрузка вызывает перегруз сетей, сетей надо еще больше строить (...) Такая вот модель в энергетике, все взаимозависимо", - сказал Шульгинов.

Член комитета по энергетике Борис Гладких предложил влиять на застройщиков, мотивируя их повышать энергоэффективность строящихся домов.

"Я поработаю с коллегами в территории так, чтобы не ухудшить положение семей, которые занимаются ИЖС, но для коммерческих организаций создать ситуацию, при которой хочешь заработать деньги, делай качественно. Делай так, чтобы это отвечало минимальным требованиям", - сказал Гладких.

По его словам, один из методов - публичное информирование граждан о застройщиках, возводящих некачественные "холодные" жилые дома, чтобы они делали осознанный выбор.

По предварительным оценкам, электроотопление в Иркутской области используют более 300 тысяч частных домохозяйств. Прошлой зимой более 73 тысяч домохозяйств избежали резкого роста платы за электроотопление благодаря увеличению для региона границ первого диапазона электропотребления с общероссийских 3900 кВт.ч до 7020 кВт.ч. При этом порядка 10% домовладельцев превысили увеличенный первый диапазон электропотребления.

Николай Шульгинов Госдума Иркутская область Борис Гладких
