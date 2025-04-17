Иркутская электросетевая компания в I квартале недополучила 800 млн руб. из-за запрета майнинга

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - "Иркутская электросетевая компания" (ИЭСК) в январе-марте 2025 года недополучила около 800 млн рублей выручки после запрета майнинга криптовалют на юге Иркутской области. Об этом сообщил заместитель гендиректора по развитию и технологическим присоединениям ИЭСК Сергей Ересов.

"У нас (в регионе - ИФ) действовал запрет на майнинг в зимний период. Мы посчитали, что компания не получила около 800 млн рублей в выручке за счет тарифа на передачу (электроэнергии - ИФ). И мы еще не знаем, какую часть выручки потеряем в связи с тотальным запретом майнинга (с 7 апреля 2025 года - ИФ)", - сказал Ересов в ходе "круглого стола" "Эффективное использование энергоресурсов в интересах экономики Иркутской области" в четверг.

Он отметил, что ИЭСК разослала уведомления о приостановлении рассмотрения заявок на технологическое присоединение к электросетям тем потребителям, которых компания классифицирует как майнеров.

"И есть еще одна юридическая проблема. Энергомощности, которые были ранее легально получены майнерами, у них сохраняются. Процедуры изъятия (мощностей - ИФ) сейчас нет. Таким образом, майнеры, выключив свои установки, все равно остаются владельцами закрепленной за них мощности", - сказал Ересов.

Ранее сообщалось, что "зимний" запрет на майнинг позволил высвободить в Иркутской области мощность в объеме около 300 МВт.

"Но этого явно недостаточно, чтобы покрыть дефицит (электроэнергии в регионе - ИФ). С запретом майнинга проблема не решилась", - заключил Ересов.

Такого же мнения придерживается председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. По его словам, федеральному центру еще предстоит урегулировать вопрос с невостребованными энергомощностями.

"Если ты владеешь мощностью, но не потребляешь ее - плати. Когда такие регулирующие акты появятся, я уверен, что майнеры начнут продавать мощность либо отдавать ее сетевой компании", - отметил Зайцев в ходе "круглого стола".

По данным министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, в настоящее время весь майнинг в Приангарье потребляет 1,066 ГВт, из которых 419 МВт приходится на север региона, где еще есть свободные энергомощности, и 647 МВт - на юг области. При этом "серый" (бытовой) майнинг потребляет всего 166 МВт из общей нагрузки.

По словам Никитина, мощность перспективных центров обработки данных для майнинга, заявки на подключение которых поданы в сетевые компании, оценивается еще в 1,272 ГВт.

Как сообщалось, в конце 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга в нескольких регионах, в том числе на юге Иркутской области, а также в части Забайкальского края и Бурятии. Запрет действовал с 1 января 2025 года и продолжался до 15 марта. В дальнейшем майнинг в Забайкалье и Бурятии будет запрещен в период с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.

В апреле правительство РФ внесло изменения в это постановление, и теперь майнинг запрещен круглогодично в районах и городах на юге Иркутской области с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года.

Причиной для запрета майнинга в Иркутской области стал энергодефицит в Иркутско-Черемховском энергорайоне (юг области). Он обостряется в осенне-зимний период, когда население начинает использовать электроотопление. По данным энергетиков, в это время потребление вырастает в семь раз по сравнению с летом.

Власти региона не раз заявляли, что дефицит электроэнергии негативно влияет на перспективы новых инвестпроектов, а также создает проблемы с подключением к сетям соцобъектов.

"Иркутская электросетевая компания" создана на базе сетевых филиалов "Иркутскэнерго". Контролирующим акционером является En+ Group, миноритарием - группа "РусГидро". Согласно отчету ИЭСК за 2024 год, у "РусГидро" более 25% в капитале компании. Полный список акционеров компания не раскрывает.