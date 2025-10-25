Поиск

Три квартиры разрушены при взрыве газа в Сочи

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Три квартиры на четвертом этаже разрушены, еще три получили сильные повреждения после взрыва газа в многоэтажном доме в Сочи на улице Тимирязева, где погиб один человек и пострадали еще трое, сообщает оперштаб Кубани.

"Трое пострадавших жильцов остаются в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Погиб мужчина 75 лет", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, причина детонации бытового газа устанавливается.

"В результате проверки установлено, что здание на улице Тимирязева - дом со статусом "жилое помещение", право собственности признано по суду в 2012 году. Там проживали в большинстве своем не собственники помещений, а арендаторы", - также сообщает оперштаб.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Сочи на улице Тимирязева. Из здания эвакуировали 70 жильцов. На месте происшествия введен режим ЧС, в пунктах временного размещения находятся 28 человек, в том числе 7 детей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Герасимов проинспектировал войска группировки "Центр"

Седьмой беспилотник сбит на подлете к столице

Еще три БПЛА сбито на подлете к Москве

Уничтожен БПЛА, летевший на Москву

Что произошло за день: пятница, 24 октября

Иноагентом признана журналист Нино Росебашвили

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7432 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });