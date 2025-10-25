Три квартиры разрушены при взрыве газа в Сочи

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Три квартиры на четвертом этаже разрушены, еще три получили сильные повреждения после взрыва газа в многоэтажном доме в Сочи на улице Тимирязева, где погиб один человек и пострадали еще трое, сообщает оперштаб Кубани.

"Трое пострадавших жильцов остаются в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Погиб мужчина 75 лет", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, причина детонации бытового газа устанавливается.

"В результате проверки установлено, что здание на улице Тимирязева - дом со статусом "жилое помещение", право собственности признано по суду в 2012 году. Там проживали в большинстве своем не собственники помещений, а арендаторы", - также сообщает оперштаб.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Сочи на улице Тимирязева. Из здания эвакуировали 70 жильцов. На месте происшествия введен режим ЧС, в пунктах временного размещения находятся 28 человек, в том числе 7 детей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).