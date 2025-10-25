Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажке в Сочи

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Сочи на улице Тимирязева, в результате которого погиб один человек и несколько пострадали, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, сегодня ночью в городе Сочи в одной из квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Тимирязева, произошел хлопок газовоздушной смеси. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате происшествия на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома, произошло обрушение части строительных конструкций. Погиб пенсионер, несколько человек пострадали. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью устанавливаются, они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Сочи. Из здания эвакуировали 70 жильцов. На месте происшествия введен режим ЧС, в пунктах временного размещения находятся 28 человек, в том числе 7 детей.