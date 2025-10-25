Локальный режим ЧС введен в Сочи после взрыва газа в многоэтажке

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Около 30 жильцов дома в Сочи, поврежденного взрывом газа в ночь на субботу, находятся в пунктах временного размещения, сообщил глава города Андрей Прошунин.

"Сейчас в доме, пострадавшем от хлопка газа и огня, завершаются поквартирные обходы. Сразу после поступления сигнала о происшествии были подготовлены пункты временного размещения и транспорт. Там расселены сейчас 28 жителей дома, в том числе 7 детей. На месте происшествия вводим режим локальной ЧС", - написал Прошунин в своем телеграм-канале.

"Основная задача - оказать сейчас людям всю необходимую помощь. Далее - определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации", - добавил он.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Сочи на улице Тимирязева. В результате взрыва разрушены стены и повреждено остекление трех квартир. Из здания эвакуировали 70 жильцов.