Дополнительные укрытия устанавливают в Белгороде и пригороде

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Дополнительные модульные укрытия установят в Белгороде и Белгородском районе в ближайшие дни, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня Валентин Валентинович Демидов (мэр Белгорода - ИФ) начинает установку восьми укрытий, до конца выходных это сделает. Начали изготовление еще 15, на следующей неделе будем устанавливать их в самых опасных местах Белгорода и Белгородского района", - сказал глава региона в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

Со своей стороны Демидов уточнил, что укрытия "будут размещаться вблизи остановок общественного транспорта и других мест с высоким пешеходным трафиком".

Также, по данным мэра, в областном центре проводится ревизия всех модульных укрытий и защитных сооружений. Будут определены места, где необходимо разместить дополнительные укрытия.

Кроме того, Гладков сообщил, что для жителей региона будет проведено обучение по безопасному использованию генераторов.

"Получаем много вопросов о безопасном и эффективном использовании генераторов. Поэтому совместно с "Россетями" мы организовали обучение дополнительных бригад в каждом муниципалитете. Эти бригады будут заниматься подготовкой и подключением резервных генераторов, а также обучать вас, уважаемые жители, по вашим запросам", - сказал губернатор.

Он уточнил, что обучение будет организовываться по запросам жителей через глав муниципалитетов.

Последние дни Белгород и Белгородский район подвергается массированным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и десятки пострадавших. На фоне этого в регионе происходят значительные перебои в энергоснабжении. Жителям рекомендовано приобретать источники резервного энергоснабжения. Главам муниципалитетов поручено заняться заготовкой дров для домовладений, в которых имеется печное отопление.