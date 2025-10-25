Поиск

Более 30 БПЛА ликвидированы за сутки в Белгородской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Три с половиной десятка украинских беспилотников нейтрализовано за истекшие сутки в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"С 07:00 24 октября по 07:00 25 октября ликвидированы 35 беспилотников", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Так, подразделение "БАРС-Белгород" уничтожило 12 дронов. В Шебекинском округе и Краснояружском районе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлены шесть и один FPV-дрон соответственно. В Белгородском районе средствами противодействия сбито пять БПЛА типа "Дартс".

Подразделение "Орлан" ликвидировало 23 беспилотника. В Белгороде, Белгородском и Грайворонском округах средствами РЭБ подавлены пять БПЛА самолетного типа, пять FPV-дронов и четыре FPV-дрона соответственно.

Стрелковым оружием сбиты один БПЛА самолетного типа в областном центре, один FPV-дрон в Белгородском районе и три беспилотника самолетного типа в Шебекинском округе.

Совместными усилиями "Орлана" и бойцов самообороны в Белгородском районе и Шебекинском округе подавлены один и три FPV-дрона соответственно, используя средства РЭБ.

