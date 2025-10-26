Мирный житель погиб при атаке дрона на грузовик в белгородском селе

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель получил тяжелые ранения. Мужчину со множественными осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ. Медики делали всё возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, еще один мужчина пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль. У водителя - минно-взрывная травма и баротравма. Лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Автомобиль поврежден.

Также Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированным ударам беспилотников.

В Белгороде в результате падения обломков от сбитого беспилотника посечен автомобиль.

В селе Нечаевка в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, в поселке Октябрьский повреждена кровля сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори - легковой автомобиль, в селе Чайки - кровля частного дома, в поселке Майский - объект инфраструктуры.

Кроме того, в селе Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном, транспортное средство повреждено огнем. В селе Вознесеновка от детонации дрона повреждено ограждение сельхозпредприятия, добавил Гладков.