Число жертв обстрела города Ясиноватая в ДНР выросло до трех

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - До трех увеличилось количество погибших в результате ночного удара по городу Ясиноватая в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"К сожалению, раненный в Ясиноватой мужчина скончался в больнице. Супруг и отец погибших в результате ночного обстрела со стороны ВСУ", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Пушилина.

Ранее со ссылкой на Пушилина сообщалось, что в результате обстрела Ясиноватой с применением HIMARS двое мирных жителей погибли, еще один пострадал. Один из погибших ребенок.