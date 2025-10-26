Десять человек ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Десять мирных жителей, включая двоих подростков, ранены при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В городскую больницу №2 города Белгорода доставляются пять женщин и мужчина с баротравмами, различными осколочными ранениями головы и ноги. 12-летний мальчик с осколочными ранениями руки транспортируется в детскую областную клиническую больницу. В тяжелом состоянии в областную клиническую больницу доставляется мужчина с осколочными ранениями головы и руки", - написал он в своем телеграм-канале.

Еще двое пострадавших обследуются в Шебекинской ЦРБ: у 14-летнего подростка множественные осколочные ранения туловища, рук и ног, проникающее ранение живота, у мужчины - осколочное ранение ноги.

По данным Гладкова, в поселке в результате прилета боеприпаса значительно повреждены два частных дома и надворная постройка. Также повреждены остекление и фасад социального объекта.