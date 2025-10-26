Песков заявил, что предпосылок к проведению саммита РФ-США на данный момент нет

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Предпосылок для проведения новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально заходится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Цитаты приводит телеканал "Вести" в своем телеграм-канале.

"А в условиях паузы, конечно, скажем, Трамп понимает, что пока нету никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном урегулировании", - подчеркнул представитель Кремля.