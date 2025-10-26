Песков заявил, что РФ будет преследовать по закону причастных к возможной конфискации активов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия будет преследовать по закону всех, кто причастен к возможной конфискации замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину он обратил внимание на позицию Бельгии в этом вопросе, которая выступает против конфискации российских активов.

"Они понимают, что мы не оставим подобные действия, и мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты, преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений", - сказал Песков, слова которого приводятся в телеграм-канале "Вестей" (ВГТРК).

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что европейские лидеры на саммите в минувший четверг не приняли решение относительно использования замороженных российских активов, перенесли его на декабрь.