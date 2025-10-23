Поиск

МИД предупредил о болезненном ответе России на "конфискационные инициативы" ЕС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Реализация инициатив Евросоюза по использованию российских активов получит болезненный ответ со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые конфискационные инициативы Брюсселя повлекут гарантированный, болезненный ответ", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова пояснила, что Москва "будет действовать в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях, исходя из собственных интересов и необходимости компенсировать причиненный ущерб".

