Еще шесть человек пострадали от ударов ВСУ по Белгородской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Шесть мирных жителей пострадали при ударах беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В Белгороде ранены трое. При отражении атаки беспилотника получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги боец подразделения "Орлан". Возле коммерческого объекта ранены мужчина и женщина. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног и рук", - написал он в своем телеграм-канале.

Также в селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атаки дрона три человека, включая 14-летнего подростка, получили баротравмы. "Скорые" доставляют пострадавших в медицинские учреждения.

Ранее в воскресенье Гладков сообщал о ранение 10 мирных жителей, включая двоих подростков, в результате удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. До этого в селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель, получивший тяжелые ранения, позже скончался в больнице.

Кроме того, Гладков сообщил о повреждениях, нанесенных атаками украинских беспилотников.

В частности, в Белгороде в двух многоквартирных домах повреждено остекление нескольких квартир, в еще одном - посечен фасад. Также выбиты окна в двух частных домах. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. В социальном и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасад.

В селе Таврово Белгородского района пробита кровля частного дома, в селе Ясные Зори в многоквартирном доме повреждены остекление, балкон и фасад.