Дмитриев сказал, что Москва видит титанические усилия сорвать диалог РФ-США

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия видит титанические попытки сорвать любой ее диалог с США, заявил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

"Мы видим титанические попытки сорвать любой диалог России и США, внести очень много дезинформации", - сказал Дмитриев в комментарии по переговорам с США, который он выложил в своем канале в Max.

Он рассказал, что в ходе переговоров поясняет американским коллегам состояние российской экономики. В частности, что ее рост составил свыше 4% в прошлом году, а рубль укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году.

"Мы доносим то, что доносят российские ведомства, а именно информацию о других направлениях деятельности. В частности, есть попытки заблокировать донесение этой информации до руководства США. В частности, мы подтверждаем, что решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта", - отметил спецпосланник президента РФ.

Дмитриев, комментируя свои переговоры в США, отметил, что все дискуссии "проводятся в очень серьезном тоне, в очень серьезное время". "Мы настроены на конструктивный диалог и на четкое донесение позиции России по многим пунктам. Да, Россия хочет мирного решения, но безусловно уважения всех интересов России, искоренения первопричин украинского кризиса - в основе правильных решений", - сказал он.

Дмитриев отметил, что российская делегация очень четко доносит американским коллегам позицию президента РФ о том, что "только конструктивный уважительный диалог принесет плоды, а любые попытки давления на Россию просто бессмысленны".

