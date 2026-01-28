СКР сообщил о задержаниях по делу о взятках в системе ремонта вагонов РЖД

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Чиновники одной из дирекций ОАО "РЖД" подозреваются в получении взяток от вагоноремонтных предприятий по всей стране, к преступной схеме причастны более 50 человек, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД", выступивших в роли лидеров организованной преступной группы, и соучастников из числа сотрудников и руководителей коммерческих организаций, входящих в систему контроля и ремонта железнодорожного подвижного состава", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СКР.

В зависимости от роли каждого фигуранты "подозреваются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере)", отметили в ведомстве.

По версии следствия, с июня 2020 по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры "создали организованную преступную группу с целью систематического получения взяток от представителей вагоноремонтных предприятий по всей стране".

"Установлено, что должностные лица за денежное вознаграждение обеспечивали предприятиям необоснованно высокие показатели в рейтинге безотказной работы, а также скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов, внося корректировки в официальные отчетные данные на основании поддельных документов, предоставляемых предприятиями", - говорится в сообщении.

Как считают в СКР, организаторы привлекли ряд посредников, которые осуществляли коммуникацию с руководителями вагоноремонтных предприятий из более 40 регионов, обеспечивали сбор информации и передачу денежных средств.

"Взятки перечислялись в том числе на банковские счета, открытые на имя родственников участников группы, путем погашения кредитных обязательств и оплату дорогостоящих покупок", - заявили в ведомстве.

По данным следствия, на текущий момент "подозреваемые получили через посредников взятки на общую сумму не менее 19 млн рублей, а к деятельности преступной группы причастны не менее 52 лиц".

"Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД проведены обыски и иные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а также в местах нахождения ремонтных предприятий в Центральном, Уральском, Сибирском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Южном и Дальневосточном федеральных округах, ряд участников преступной группы задержан", - добавили в СКР.

Имена и должности подозреваемых и задержанных не уточняются.