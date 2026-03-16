Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Уничтожено еще два беспилотника, пытавшихся атаковать Москву, таким образом количество БПЛА, пытавшихся атаковать столицу в понедельник, достигло 30, сообщил московский мэр Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал мэр в своем канале в Max в понедельник утром.

Ранее в ночь на понедельник сообщалось о 28 сбитых на подлете к Москве БПЛА. Накануне было ликвидировано 53 беспилотника, летевших на столицу.