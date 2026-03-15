Что произошло за день: воскресенье, 15 марта

Новая атака БПЛА на Москву, авария трамваев и победы российских паралимпийцев

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москва второй день подряд подверглась массированной атаке БПЛА. В течение воскресенья были нейтрализованы 44 беспилотника.

- Пожар на нефтебазе на Кубани полностью ликвидирован.

- Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. В Играх приняли участие шестеро россиян, они завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В воскресенье в своих дисциплинах победили горнолыжник Алексей Бугаев, лыжница Анастасия Багиян, лыжник Иван Голубков.

- Два трамвая столкнулись на северо-западе Москвы в воскресенье утром. Пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей. Причиной аварии стал сбой системы управления вагоном. Из-за ДТП перекрывалось движение.

- Референдум по новой конституции прошел в Казахстане. Он признан состоявшимся, на 20:00 часов (время закрытия участков) явка составила 73,24%.

- "Формула-1" отменила гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии. Гонки не будут перенесены на другие даты, сезон сократится с 24 до 22 этапов.

Что произошло за день: воскресенье, 15 марта

Пожар на нефтебазе на Кубани полностью ликвидирован

Песков отметил, что РФ открыта к переговорам по Украине, но европейцы их не желают

Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" временно прекратили прием и выпуск самолетов

Аэропорт Внуково временно закрыт

Человек погиб при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Воронежской области

Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников

Пожар начался на территории нефтебазы в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Объекты энергетики серьезно повреждены в Белгородской области после ракетного обстрела

67 БПЛА сбито на подлете к Москве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8662 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 760 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });