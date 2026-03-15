Что произошло за день: воскресенье, 15 марта

Новая атака БПЛА на Москву, авария трамваев и победы российских паралимпийцев

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москва второй день подряд подверглась массированной атаке БПЛА. В течение воскресенья были нейтрализованы 44 беспилотника.

- Пожар на нефтебазе на Кубани полностью ликвидирован.

- Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. В Играх приняли участие шестеро россиян, они завоевали 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В воскресенье в своих дисциплинах победили горнолыжник Алексей Бугаев, лыжница Анастасия Багиян, лыжник Иван Голубков.

- Два трамвая столкнулись на северо-западе Москвы в воскресенье утром. Пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей. Причиной аварии стал сбой системы управления вагоном. Из-за ДТП перекрывалось движение.

- Референдум по новой конституции прошел в Казахстане. Он признан состоявшимся, на 20:00 часов (время закрытия участков) явка составила 73,24%.

- "Формула-1" отменила гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии. Гонки не будут перенесены на другие даты, сезон сократится с 24 до 22 этапов.