Поиск

СФ одобрил закон о регулировании нестационарной торговли на частных землях

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о регулировании нестационарной торговли на частных землях.

Эту инициативу в марте 2025 года в парламент внесли сенаторы Александр Двойных и Андрей Кутепов. Она дает регионам право самостоятельно решать, вводить ли требование о включении киосков и палаток в схемы размещения, утверждаемые муниципалитетами (в первом чтении законопроект предполагал обязательное включение всех НТО на частных землях в схемы размещения по всей стране).

"Таким образом, субъекты получают эффективный инструмент для наведения порядка в торговле и преображения внешнего облика наших городов", - сказал Двойных в Совете Федерации 28 января.

Закон также включает самозанятых в число субъектов, которые могут подавать заявления на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) наравне с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Закон вводит новый термин "мобильный торговый объект" - нестационарный торговый объект, представляющий собой транспортное средство (автолавка, автомагазин, прицеп, цистерна). Для таких объектов предусмотрена возможность размещения в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке. Регионы смогут устанавливать особенности использования мобильных объектов, но не вправе предъявлять требования к самим транспортным средствам.

Утверждение схемы размещения НТО или изменения в нее не могут служить основанием для пересмотра мест размещения НТО, которые начали работать до утверждения схемы. При введении региональных нормативных актов с новыми требованиями к размещению НТО предоставляется один год на приведение объектов в соответствие без исключения из схемы, также возможен более длительный срок по решению региона. Запрещено отказывать во включении в схему из-за достижения нормативов минимальной обеспеченности населения торговыми площадями.

От требований о включении в схему освобождены НТО крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Москва, Петербург и Севастополь получили право самостоятельно устанавливать порядок размещения НТО на частных землях и мобильных торговых объектов - положения закона о добровольности регулирования и переходных периодах на них не распространяются.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Если регион введет требование о включении НТО на частных землях в схему, действующим предпринимателям (юрлицам, ИП и самозанятым) предоставляется три месяца на подачу заявлений для уже работающих объектов. В течение этого периода они вправе осуществлять торговлю без включения в схему. Регион может установить более длительный переходный период.

1юч ас др

Петербург Москва Севастополь НТО Андрей Кутепов Александр Двойных Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Калуге на автозаводе Tenet площадь пожара увеличилась

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

 Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Два российских моряка с танкера "Маринера" освобождены и направляются в РФ

Гражданка КНР погибла при опрокидывании внедорожника на льду Байкала

Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

 Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

Генпрокуратура подала иск к компании-владельцу Верхнебаканского цемзавода и Новоросцемента

Российские военные за ночь сбили 75 БПЛА над российскими регионами

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

 Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });