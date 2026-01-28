СФ одобрил закон о регулировании нестационарной торговли на частных землях

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о регулировании нестационарной торговли на частных землях.

Эту инициативу в марте 2025 года в парламент внесли сенаторы Александр Двойных и Андрей Кутепов. Она дает регионам право самостоятельно решать, вводить ли требование о включении киосков и палаток в схемы размещения, утверждаемые муниципалитетами (в первом чтении законопроект предполагал обязательное включение всех НТО на частных землях в схемы размещения по всей стране).

"Таким образом, субъекты получают эффективный инструмент для наведения порядка в торговле и преображения внешнего облика наших городов", - сказал Двойных в Совете Федерации 28 января.

Закон также включает самозанятых в число субъектов, которые могут подавать заявления на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) наравне с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Закон вводит новый термин "мобильный торговый объект" - нестационарный торговый объект, представляющий собой транспортное средство (автолавка, автомагазин, прицеп, цистерна). Для таких объектов предусмотрена возможность размещения в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке. Регионы смогут устанавливать особенности использования мобильных объектов, но не вправе предъявлять требования к самим транспортным средствам.

Утверждение схемы размещения НТО или изменения в нее не могут служить основанием для пересмотра мест размещения НТО, которые начали работать до утверждения схемы. При введении региональных нормативных актов с новыми требованиями к размещению НТО предоставляется один год на приведение объектов в соответствие без исключения из схемы, также возможен более длительный срок по решению региона. Запрещено отказывать во включении в схему из-за достижения нормативов минимальной обеспеченности населения торговыми площадями.

От требований о включении в схему освобождены НТО крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Москва, Петербург и Севастополь получили право самостоятельно устанавливать порядок размещения НТО на частных землях и мобильных торговых объектов - положения закона о добровольности регулирования и переходных периодах на них не распространяются.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Если регион введет требование о включении НТО на частных землях в схему, действующим предпринимателям (юрлицам, ИП и самозанятым) предоставляется три месяца на подачу заявлений для уже работающих объектов. В течение этого периода они вправе осуществлять торговлю без включения в схему. Регион может установить более длительный переходный период.

