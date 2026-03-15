Песков отметил, что РФ открыта к переговорам по Украине, но европейцы их не желают

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия готова решить украинский кризис дипломатическим путем, однако европейские страны препятствуют диалогу, заявил газете Financial Times пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Динамика на фронте - положительна для нас. Мы двигаемся вперед и приближаемся к выполнению целей, но как сказал президент РФ Владимир Путин, мы открыты к дипломатическому решению", - приводит издание слова Пескова.

По его словам, в данный момент в переговорах по украинской тематике наметилась пауза, у США возникли другие приоритеты "по вполне понятной причине".

"Европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда прибыл представитель Франции, он не принес каких-либо положительных известий. Так что, несомненно, и он не услышал чего-либо положительного", - отметил Песков.

По оценке пресс-секретаря, европейцы тратят все силы на то, чтобы убедить Киев продолжать конфликт. "Мы уверены, что европейцы совершают ошибку по отношению к собственному будущему", - резюмировал он.