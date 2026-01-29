Беглов поручил решить вопрос с яслями в Петербурге

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Петербурге будет усовершенствована система яслей для маленьких детей, сообщил на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов.

"В организации системы яслей у нас есть определенные успехи, но нужно усилить работу. Более тщательно развивать работу по обеспечению яслями жителей города в текущем году", - сказал он, обращаясь к чиновникам.

Беглов напомнил, что вопрос об организации яслей поднял президент Владимир Путин, когда посещал Петербург 26 января. Тогда президент отметил важность задачи по обеспечению местами в яслях.

Ранее сообщалось, что с 2019 в городе построили 320 социальных объектов. В 2025 году было открыто 30 новых зданий школ и 26 детских садов с бассейнами.