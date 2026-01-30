Поиск

Более 100 тонн курятины с антибиотиками из Китая выявили в Приморье

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Более 100 тонн небезопасного мяса курицы из Китая обнаружено в Приморье, сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в пятницу.

"Протоколами Приморского филиала ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса" подтверждены небезопасные остатки лекарственных средств в четырех партиях мяса курицы общим весом 102,6 т. Продукция поступила из Китая", - говорится в сообщении.

Исследования показали наличие в партиях куриной грудки остатков антибиотиков окситетрациклина и китасамицина, в партиях куриного бедра - антибиотика китасамицина и ветеринарного препарата дикларузила. Присутствие этих препаратов в пищевой продукции не допускается.

Пробы были отобраны на складах временного хранения в ходе контроля за ввозом импортных партий.

Продукция признана не соответствующей требованиям технических регламентов "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции".

Информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии "Веста".

Специалисты отмечают, что употребление пищевых продуктов с остатками лекарственных средств может вызвать аллергическую реакцию, дисбактериоз, привести к снижению чувствительности к действию препаратов группы антибиотиков.

Приморье Россельхознадзор
