Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев дал поручение снизить нагрузку полицейских за счет сокращения документооборота и цифровизации ряда функций.

"Нужно максимально снизить нагрузку на сотрудников за счет сокращения документооборота и цифровизации рутинных функций. В очередной раз напоминаю о необходимости обеспечения социальных гарантий, включая такие чувствительные вопросы как предоставление отпусков и оплату переработок", - сказал Колокольцев в понедельник в рамках представления личному составу своего первого заместителя генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.

По мнению руководителя российской полиции, эти меры "в значительной мере влияют на мотивацию и сохранение кадров".

Как сообщалось, в 2025 году из органов внутренних дел уволились 80 тыс. полицейских, что на 40% выше количества поступивших на службу. По словам министра, число свободных вакансий достигло 212 тыс., тогда как более чем в 40 регионах некомплект полицейских превышает 25% личного состава.