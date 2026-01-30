Подземные толчки продолжают фиксировать сейсмологи на северо-востоке Байкала

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Еще одно землетрясение зарегистрировано на северо-восточном побережье озера Байкал в Северо-Байкальском районе Бурятии, где с начала января произошло более 10 сейсмособытий, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, подземный толчок энергетическим классом 9,7, магнитудой 3,1 был зафиксирован в четверг в 17:37 по местному времени (12:37 мск). Эпицентр находился в 12 км юго-восточнее термального курорта Хакусы, на обращенном к Байкалу склоне Баргузинского хребта.

Всего, согласно данным сейсмологов, с начала января в данном районе произошло 17 ощутимых подземных толчков магнитудой свыше 3.

Как ранее сообщалось, с 13 января текущего года на северо-востоке Байкала в районе Хакусов и расположенного севернее заповедного озера Фролиха было зарегистрировано более 10 подземных толчков. Сильнейший магнитудой 4,7 - в ночь на 19 января. В эпицентре его интенсивность была 6 баллов, в селе Байкальское на противоположном берегу Байкала - 4 балла, в городе Северобайкальск, поселке Нижнеангарск и прибрежных станциях БАМ - 3-4 балла.

Байкальская рифтовая зона, где, по данным ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, и на этом фоне регулярно происходят землетрясения, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия) и горная система Восточный Саян, на северо-востоке - горная система Становое нагорье, через которую проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).