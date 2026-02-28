Группировка "Восток" заявила о продвижении в глубину украинской обороны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, группировки "Север" и "Южная" улучшили позиции в зоне СВО, сообщили в субботу представители пресс-центров группировок.

"Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Бойково, Горькое, Маломихайловка, Риздвянка, Ровное, Верхняя Терса и Долинка", - сообщил представитель пресс-центра группировки "Восток" Михаил Герасимов.

По его словам, в зоне ответственности группировки "Восток" украинская армия в течение суток потеряла около 265 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, три БПЛА и 10 пунктов управления беспилотной авиацией. Ударом РСЗО "Ураган" уничтожены позиции ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки "Южная" Евгений Третьяков сообщил, что подразделения улучшили положение по переднему краю. В течение суток нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовки, Резниковки, Никифоровки, Константиновки, Кривой Луки, Дружковки и Алексеево-Дружковки.

По словам Третьякова, за сутки украинские подразделения здесь потеряли до 205 военнослужающих, два бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

"Подразделениями войск беспилотных систем группировки поражены 54 антенны связи и управления, 21 укрытие живой силы противника, 16 наземных робототехнических комплексов и шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - сказал Третьяков.

Подразделения группировки "Север", по словам начальника пресс-центра Андрея Шершнева, заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки группировка нанесла поражение формированиям механизированной бригады и бригады теробороны ВСУ в районах Бездрика, Кондратовки и Мирополья Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Избицкого, Верхней Писаревки и Каменной Яруги.

В зоне действий группировки армия Украины потеряла до 195 военнослужащих, 14 автомобилей, САУ "Гвоздика", гаубицу М-46, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы ВСУ, три станции спутниковой связи Starlink, антенны связи, 19 пунктов управления БПЛА, 120 беспилотников, 24 тяжелых боевых квадрокоптера R-18 и три наземных роботизированных комплекса.

Группировка "Запад" за сутки улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах Староверовки, Осиново, Боровой, Новоегоровки, Красного Лимана, Ильичевки, Грушевки и Новоосиново, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его данным, в зоне действий группировки "Запад" уничтожены до 175 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", два миномета, 12 наземных робототехнических комплексов, 36 пунктов управления БПЛА. Также расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 10 дронов и 42 тяжелых боевых квадрокоптера украинской армии.

Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад территориальной обороны, двух бригад Нацгвардии в районах Светлого, Сергеевки, Нового Донбасса, Новопавловки, Павловки, Белицкого, Новоподгородного, Доброполья, Гавриловки, Андреевки, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Уничтожено до 390 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, 10 боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - сказал он.