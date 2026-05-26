Глава Минздрава отметил дефицит прорывных научных идей в медицине

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил Общем собрании членов Российской Академии наук, что в области здравоохранения отмечается дефицит прорывных научных идей; министерство готово поддерживать новые проекты до их внедрения в практическое здравоохранение.

"Следование мировым трендам, пусть и самым передовым, позволяет нам двигаться, но не позволит обеспечить технологическое лидерство и превосходство. Технологическое лидерство должно основываться на оригинальных идеях, источники которых - наука и фундаментальные знания, это зона ответственности Академии. Однако, к сожалению, в своей области мы сегодня видим дефицит прорывных идей", - сказал он.

По его словам, за последние несколько лет всего единицы отечественных продуктов дошли до практического применения и стали первыми в классе.

"Минздрав готов поддерживать такие проекты, понимая все объективные риски неудачи при доказательстве предложенного принципа, который предусмотрен федеральным законодательством. Считаем, что (нужна) поддержка не только до доведения до рынка, но и, в том числе, внедрения и финансирования в последующем в практическое здравоохранение - это тоже наша задача, и мы ее можем выполнять (...). Минздрав как квалифицированный заказчик готов все эти этапы поддержать", - отметил глава ведомства.

Министр напомнил, что в России за несколько лет разработана технология мРНК. Она обеспечивает научные компетенции. На ее платформе осуществляются дальнейшие разработки для практического здравоохранения. В настоящее время она включена в программу госгарантий и начала применяться в медицинских организациях.

Минздрав Михаил Мурашко РАН
