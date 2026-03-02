Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили Иран, выступив за прекращение боевых действий

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд выступили за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, сообщили в МИД РФ.

"2 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Ирана, сложившейся в результате агрессии США и Израиля против Исламской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры подчеркнули, что "Россия и КСА выступают за немедленное прекращение любых боевых действий и за принятие в первоочередном порядке мер по недопущению атак против мирных граждан и гражданской инфраструктуры как Ирана, так и его соседей", отметили на Смоленской площади.

Кроме того, стороны констатировали, что "беспрецедентная эскалация конфликта чревата непредсказуемыми последствиями для всего региона". "Высказана озабоченность рисками вовлечения в конфликт третьих стран, прежде всего арабских государств Персидского залива", - добавили в ведомстве.



