Лавров призвал остановить боевые действия со всех сторон в ситуации вокруг Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Москва считает необходимым прекратить боевые действия с чьей бы то ни было стороны в ситуации вокруг Ирана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"И в качестве безусловного первого шага надо сделать все, чтобы прекратить любые действия, результатом которых становятся жертвы среди гражданского населения - будь то в Иране (...) либо в любой другой стране Персидского залива", - добавил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, "в наших дружественных (России - ИФ) арабских государствах тоже страдает гражданская инфраструктура".

Как указал министр, говоря о целях боевых действий, которые начали США и Израиль, "доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим".