Главы МИД России и Ирака обсудили события в Иране

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефнонный разговор с вице-премьером, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, они обсудили развитие ситуации вокруг Ирана, сообщили на Смоленской площади.

Стороны "подчеркнули необходимость скорейшего прекращения боевых действий и возращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования" и призвали всех участников конфликта воздерживаться от атак на объекты гражданской инфраструктуры, в результате которых страдают мирные жители.

Также министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.