Что произошло за день: вторник, 19 мая

Визит Путина в Китай, ЧП с аэролодкой на Байкале, данные СВР о подготовке ВСУ к запуску беспилотников с территории стран Балтии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту Пекина главу российского государства приветствовал член Политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел Ван И.

- ВСУ ведут подготовку к нанесению серии новых ударов по тыловым регионам России, беспилотники планируется запустить также с территории стран Балтии, сообщили в Службе внешней разведки РФ.

- Аэролодка перевернулась на Байкале, погибли пять человек. Спасено 13 человек, в том числе ребёнок.

- В воздушном пространстве Эстонии сбили беспилотник. По данным местных властей, скорее всего, это был украинский дрон, запущенный по цели в России. Между тем министр обороны Эстонии заявил, что страна не предоставляла Украине разрешения на полет беспилотников над своей территорией. В соседней Латвии движение поездов остановлено из-за возможных угроз в воздушном пространстве.

- Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии. На борту находились восемь человек, они самостоятельно добрались до ближайшего поселка. Причиной аварийной посадки стал отказ двигателя.

- Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов. Это коснется и путешественников из России. Однако туроператоры не прогнозируют снижение турпотока россиян в Таиланд из-за новых правил.

- Великобритания бессрочно разрешила импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

- Температура в Москве поднялась до +30,6 градуса. Эти цифры зафиксированы на станции в районе метро "Краснопресненская". На станции ВДНХ, по которой устанавливаются итоговые данные по рекордной температуре в столице, воздух прогрелся только до +29,6 градуса. Спад жары прогнозируется в Москве в предстоящие выходные, температура понизится сразу на 7-8 градусов.