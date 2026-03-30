Минобороны РФ сообщило о поражении 98 украинских БПЛА над четырьмя регионами

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, 41 беспилотник поражен над территорией Брянской области, 23 БПЛА - над территорией Курской области, 20 БПЛА - над территорией Белгородской области и 14 БПЛА - над территорией Смоленской области.