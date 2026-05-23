Май в Москве завершится прохладной погодой

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Температура на 4-5 градусов ниже нормы и соответствующая началу мая прогнозируется в Москве на следующей неделе, со вторника столбики термометров не будут достигать даже двадцатиградусной отметки, такая температура сохранится до конца месяца, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"У нас 23 мая температура будет на 4 градуса выше нормы, 24 - уже на 2 градуса выше нормы. В понедельник температура будет близка к норме, а вот уже 26 мая она будет на 3-4 градуса отставать от нормы. И в последующие дни (до конца следующей недели - ИФ) отставание от нормы составит порядка 4-5 градусов", - сказала Макарова, уточнив, что со вторника погода будет соответствовать значениям начала мая.

Ночью в субботу, 23 мая, прогнозируется кратковременный дождь, сохранится ветер с порывами до 15 м/с, температура составит плюс 14 - плюс 16, по области от плюс 12 до плюс 17. "А вот днём уже в Москве температура всего лишь плюс 22 - плюс 24, по области плюс 20 - плюс 25, днём прогнозируется тоже кратковременный дождь и гроза может быть", - сказала Макарова.

В воскресенье понижение температуры замедлится, что связано с приближением следующего циклона. "Ночь будет холоднее, мы оказываемся в промежуточном гребне между двумя циклонами. Прогнозируется понижение температуры в Москве при переменной облачности до плюс 9 - плюс 11, по области от плюс 8 до плюс 13. Днём мы окажемся перед атмосферным фронтом, будет идти кратковременный дождь местами, в Москве плюс 23 - плюс 25, по области плюс 20 - плюс 25", - уточнила Макарова.

В ночь на понедельник, 25 мая, Московский регион окажется в зоне атмосферного фронта, будет более облачно, прогнозируется небольшой дождь. Температура ночью будет плюс 12 - плюс 14, по области от плюс 9 до плюс 14, днем плюс 18 - плюс 20, по области от плюс 17 до плюс 22.

"Последующие дни у нас получаются более прохладными. 26 мая облачно и дождливо, ночью плюс 6 - плюс 11, днём плюс 13 - плюс 18. 27 мая облачно, дождь, ночью (ожидается) плюс 4 - плюс 9, днём плюс 13 - плюс 18. Во второй половине (недели прогнозируется) прохладная погода. Преобладание облачной погоды, временами небольшой дождь, ночью плюс 4 - плюс 9, днём плюс 12 - плюс 17. И до конца мая примерно такой характер погоды у нас сохраняется", - сказала Макарова.

С понедельника, 18 мая, в Москве наблюдалась сильная жара. Температура в дневные часы достигала рекордных значений и превышала 30 градусов. Последним днем жаркой погоды на неделе стала пятница, 22 мая.