МИД РФ организует поездку иностранных журналистов к месту трагедии в Старобельске

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ намерен организовать для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение Старобельска (ЛНР), где в ночь на 22 мая были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала откровенной ложью утверждения представителей стран Запада о том, что ударов ВСУ по колледжу не было.

"Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии", - сообщила Захарова в своем телеграм-канале.

Число погибших после атаки ВСУ на общежитие в Старобельске в ЛНР выросло до 10, еще 38 человек пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем канале в Мах, что местонахождение еще 11 студентов всё еще неизвестно.

