Число погибших в результате атаки на общежитие в Старобельске увеличилось до 10

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число погибших после атаки ВСУ на общежитие в Старобельске в ЛНР выросло до 10, еще 38 человек пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем канале в "Макс", что местонахождение еще 11 студентов все еще неизвестно.

Он добавил, что спасательные работы продолжаются.

Власти ЛНР ранее сообщили, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске.

По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте.

Леонид Пасечник ЛНР ВСУ Старобельск
