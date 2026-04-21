Володин провел параллель между решениями Путина и Столыпина по усилению полномочий Госдумы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что как премьер-министр царской России Петр Столыпин, так и президент РФ Владимир Путин своими решениями добились расширения полномочий и повышения ответственности Государственной Думы.

"Столыпин многое сделал для того, чтобы третья Государственная Дума проработала весь срок своих полномочий. И когда мы говорим о решениях того времени, надо отдать должное именно Столыпину: парламент стал более ответственным, стал принимать решения, которые заложили хорошую основу и для развития государства того времени", - сказал Володин на открытии выставки к 120-летию Госдумы.

Он добавил, что если говорить о сегодняшнем дне, очень многое сделал для развития российского парламентаризма президент Владимир Путин, потому что именно с его избранием Государственная Дума получила реальные полномочия.

"Именно после избрания президентом Путина Государственная Дума приобрела уже и другую основу, потому что именно он в 2001 году инициировал принятие закона о политических партиях, пришла конкуренция, и именно на основе многопартийности стала строиться работа Государственной Думы. А после его инициативы по изменению Конституции, когда президент часть своих полномочий предложил передать гражданам, чтобы они через депутатов уже влияли на формирование правительства, Дума стала более ответственна за принимаемые решения", - сказал Володин.

По его словам, и Думу первого созыва, и Государственную Думу 1990-х годов отличала возможность просто говорить. "Да, разговоров было много, но дела было мало. А вот уже через те решения, которые принимались по инициативе нашего президента или в царской Думе Петра Аркадьевича Столыпина, Дума встраивалась в развитие страны, в реализацию ее повестки", - сказал Володин.

Вячеслав Володин Владимир Путин Госдума Петр Столыпин
