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Количество сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 141

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Над территорией Ленинградской области в субботу уничтожен 141 беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Над Ленинградской областью сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается. Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах", - написал глава региона в своем канале в Max.

Силами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от поселка Большая Ижора.

"Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности", - отметил Дрозденко.

Ранее он сообщал о ликвидации в Ленобласти 86 БПЛА.

Александр Дрозденко Ленобласть
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