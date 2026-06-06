Захарова заявила о попытках армянских властей снять с выборов оппозиционные партии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Москва видит попытки армянских властей принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения "Сильная Армения", а также партии "Процветающая Армения", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ в связи с предвыборной ситуацией в стране.

"Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей (...) принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения "Сильная Армения", а также партии "Процветающая Армения". (...) Если этот антидемократический сценарий будет реализован, и решение о недопуске к выборам будет принято, то армянских граждан лишат права выбора будущего своей страны, что, соответственно, поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом", - подчеркнула Захарова, чей ответ на вопрос СМИ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД России отметила, что в Москве ожидают, "что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам".