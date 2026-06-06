Программа замены "ветхого флота" оценивается в более чем 300 млрд руб.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем финансирования программы обновления "ветхого флота" возрастом свыше 40 лет оценивается в более 300 млрд руб., сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Мы все-таки пришли к выводу, что необходимо менять регулирование нормативное в части обязательности и срочности прохождения дополнительных инспекций (флота - ИФ) и проверки состояния агрегатов, чтобы не допускать каких-то катастрофических последствий возможных. Это первая часть. Вторая часть, она всегда упирается финансирования. Мы сейчас с Андреем Сергеевичем Никитиным (глава Минтранса - ИФ) и его командой обсуждаем тоже вопрос возможных источников для финансирования программы обновления флота в нашей стране", - сказал Алиханов.

Отвечая на вопрос об использовании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), Алиханов ответил: "ФНБ рассматривается всегда. Главное, чтобы Антон Германович (министр финансов РФ Антон Силуанов - ИФ) был милостив и дал нам такие возможности. Это сотни миллиардов рублей, за 300 (млрд рублей - ИФ). То есть программа максимум, которая нам нужна, требует таких сумм. Это при условии, что мы все суда, находящиеся в коридоре сейчас от 40 и старше, будем менять". При этом глава Минпромторга не подтвердил возможность введения тарифной надбавки и портовых сборов для финансирования программы.

Алиханов пояснил, что речь идет об обновлении в основном речного флота и судов класса "река-море". Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) рассматривается как основная верфь, которая может получить заказ под обновление флота.

"Ключевое - это решить вопрос с доступным финансированием, льготным, как это у нас происходит в авиастроении и программах ГТЛК по судостроению тоже. Но есть у нас некоторые наработки по этому году, по допфинансированию. Но нам нужен постоянный, надежный источник доходов, который нас обеспечит от возможных "штормов" и даст нам гарантированный заказ на годы", - сказал министр.

Говоря о финансировании строительства 5-го и 6-го серийных атомных ледоколов серии 22220, Алиханов ответил, что необходимо будет дофинансировать строительство этих судов, пересмотреть стоимость транспортной услуги, на которой построена финансовая модель строительства и эксплуатации ледоколов.

Правительство РФ прорабатывает программу льготного лизинга судов под замену ветхого флота с участием ФНБ, говорил в январе первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Год назад "Объединенная судостроительная корпорация" предложила властям ограничить работу "ветхого" флота и проработать меры поддержки для его обновления.