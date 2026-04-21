Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Двойной выброс крупных протуберанцев произошел на северном и южном полюсах Солнца во вторник, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"С утра был зарегистрирован довольно крупный двойной выброс протуберанцев, произошедший одновременно на северном и южном полюсах Солнца (...) Судя по всему, основной выброс энергии происходит на восточном (левом) крае Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.

По её данным, на Солнце наблюдается заметное усиление активности. "Звезда, на которой последние две недели вообще не было энергии, неожиданно начала немного оживать", - отмечают ученые.

Специалисты отмечают, что фоновый уровень рентгеновского излучения подскочил примерно в два раза.

"В течение суток всё либо успокоится, и тогда вопрос о причинах утратит актуальность, либо, наоборот, вырастет до уровня, когда разобраться в ситуации получится уже без всякого напряжения", - сказано в сообщении.